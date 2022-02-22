Windows 11 Android desteği için gereken şartlar belli oldu

Windows 11 Android desteği için gereken şartlar belli oldu

Microsoft, Windows 11 ile sunulması beklenen Android uygulama desteğinin sistem gereksinimlerini açıkladı.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu. Şirket, Android uygulamalarının doğrudan Windows’ta çalıştırılmasını sağlayacak büyük güncellemeyi geçtiğimiz günlerde ilk olarak ABD'de kullanıma sundu.

EN AZ 8GB RAM GEREKECEK

Şirket, Windows 11 Android uygulama desteğinin sistem gereksinimlerini açıkladı. Buna göre, söz konusu özellikten faydalanabilmeniz için

şimdi de bu özelliğin sistem gereksinimlerini açıkladı. Yazılım devi mobil uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalışması için minimum 8GB RAM istiyor.

WINDOWS 11 ANDROİD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ