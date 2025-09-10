Windows 11 Dosya Gezgini'ne yeni yapay zeka özellikleri geliyor

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının dosyalarla çalışma şeklini değiştirecek yeni yapay zeka destekli özellikleri Dosya Gezgini'nde test etmeye başladı.

"AI Eylemleri" olarak adlandırılan bu yenilik, dosyaları açmadan hızlı düzenlemeler yapılmasına olanak tanıyacak.

SAĞ TIK İLE HIZLI DÜZENLEME VE ÖZETLEME

Kullanıcılar, desteklenen bir resim dosyasına sağ tıklayıp "AI Eylemleri" menüsünü seçerek arka planı kaldırma, nesneleri silme veya arka planı bulanıklaştırma gibi işlemleri yapabilecek.

Bu özellik şimdilik JPG, JPEG ve PNG dosyalarında kullanılabiliyor.

Microsoft, bu özelliğin gelecekte belgeleri açmadan özetleme yeteneğine de sahip olacağını belirtti.

Ayrıca Bing üzerinden tersine görsel arama yapma seçeneği de bu menüye dahil edildi.

ŞİMDİLİK SADECE INSIDER KULLANICILARINA AÇIK

Dosya Gezgini'ndeki yeni yapay zeka eylemleri, şu anda yalnızca Canary Kanalı'ndaki Windows Insider kullanıcılarına sunulan Windows 11 Insider Preview Build 27938'de mevcut.

Bu yeni sürüm aynı zamanda Ayarlar menüsüne, hangi üçüncü taraf uygulamaların Windows'un üretken yapay zeka modellerini kullandığını gösteren ve kontrol etmeye olanak tanıyan yeni bir gizlilik girişi de ekliyor.