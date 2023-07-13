Windows 11 için daha fazla Android uygulaması geliyor Google, Android oyunlarının PC'den oynanmasına imkan sağlayacak 'Google Play Games PC' uygulamasını yayınlamıştı. Uygulamaya daha fazla oyunun geleceği belirtildi.

ensonhaber.com

The Game Awards 2021 töreninde sahne alan Google, Google Play Oyunlar uygulamasıyla, Android oyunları Windows yüklü PC'lere getireceğini açıklamıştı.

Google, Play Store’daki oyunları Windows’a getirmek için Microsoft’la veya herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı. Şirket, bunu tamamen kendi geliştirdiği uygulamasıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Google, Play Store'daki Android oyunların Windows PC'lerde oynanabilmesini sağlayan Google Play Games hizmetini, mayıs ayında ülkemizde erişime açmıştı.

Yeni oyunlar yolda

Google Play Games kataloğuna yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Şu anda hizmette dünya çapında 100'den fazla oyun var, ancak bu oyunların sayısı artacak.

Windows 11'deki Play Store, artık genel kullanıma açıldı ve isteyen herkes Windows 11 için uygulamalarını sunabiliyor.

Bu çalışma sayesinde Windows 11'de kullanılabilecek Android uygulamalarının sayısında önemli bir artış olacak.