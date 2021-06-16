Windows 11 ortaya çıktı: İşte gelen yenilikler

Microsoft, son 10 yılın en önemli güncellemesi olarak nitelendirdiği yeni Windows sürümünü 24 Haziran'da tanıtacak. Windows 11 olarak isimlendirilmesi beklenen sürümdeki değişikliklere göz atıyoruz.

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Windows 10, tasarım anlamında köklü diyebileceğimiz bir güncelleme geçmişine sahip değil..

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık.

Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, 24 Haziran TSİ 18.00'de tanıtılacak

WINDOWS 11'DEKİ YENİLİKLER

Başlat menüsü, Office, Microsoft Edge ve yerel Windows uygulamaları tamamen yenilenerek karşımıza çıkacak.



Başlat menüsü, Eylem Merkezi ve Dosya Gezgini gibi birçok üst düzey kullanıcı arayüzü, tutarlı modern tasarımlar, daha iyi animasyonlar ve yeni özelliklerle geliştirilecek.

BAŞLAT MENÜSÜ ORTAYA ALINDI

Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu, 26 yıl sonra ilk kez sol alt köşeden ekranın ortasına taşınacak. Ancak dileyen kullanıcılar, yeniden bu menüleri sola taşıyabilecek.

Microsoft, Windows 11'de Başlat menüsünü ciddi şekilde sadeleştirme yoluna gitmiş görünüyor.

İki ana bölümden oluşan Başlat menüsünün üst tarafında, kolayca ulaşabilmek için sabitlediğiniz uygulamalar yer alırken; alt tarafta önerilen uygulama ve dosyalar göze çarpıyor.

Windows 11 güncellemesi hakkında daha fazla detay, 24 Haziran'daki etkinlik sırasında karşımıza çıkacak.