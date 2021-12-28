Windows 11'de renk sorunları ortaya çıktı

Windows 11'de ortaya çıkan yeni bir sorun nedeniyle kullanıcılar, renklerin düzgün görüntülenmediğini rapor ediyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, üç haftada oldukça iyi bir başarı elde etti. Ancak bazı kullanıcılar, Windows 11'deki bazı sorunlardan şikayet ediyor.

WINDOWS 11'DE RENK SORUNU

Resmi Windows 11 bilinen sorunlar bültenine göre, sorun bazı görüntü düzenleme programlarını kullanırken belirli HDR ekranlarda ortaya çıkıyor.

Win32 API'lerinin belirli koşullar altında renk oluşturması ile ilgili bazı uyumsuzluklar nedeniyle bu sorunun yaşandığı ve en yaygın olarak beyaz renkte göründüğü açıklandı.

Microsoft, sorunu araştırdığını ve ocak ayı içinde bir çözüm bulmayı beklediğini söylüyor.

Eğer siz de bu problemden etkilenen bir Windows 11 kullanıcısıysanız, Microsoft'un sorunu düzelten yeni bir güncelleme yayınlamasını beklemeniz gerekiyor.