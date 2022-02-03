Windows 11'deki oyun performansı sorunları çözüldü

Microsoft, Windows 11'in performans sorunlarını çözmek için yeni bir güncelleme yayınladı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar, Windows 11'in yavaş çalıştığından ve performans düşüşlerinden şikayet ediyordu.

MICROSOFT'TAN YENİ GÜNCELLEME

Şirketin geliştirme ekibinden bir temsilci, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada performans sorunlarıyla ilgilenecek özel bir ekip oluşturduklarını söylemişti.

Microsoft, Windows 11 için yayınladığı güncelleme ile oyunlarda yaşanan performans sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Yayınlanan yeni KB5008353 güncellemesi, özellikle performans tarafına odaklanıyor ve oyunlar dahil, performans gerektiren işlemlerin hızını artırıyor.

SSD ve HDD sürücülerindeki okuma ve yazma hızlarını iyileştiren güncelleme, aynı zamanda bu işlemler sırasındaki hataları gideriyor ve sürücülerin performansını artırıyor.