Windows 11'e geçen kullanıcı sayısı oldukça düşük

Taranan bilgisayarların yüzde 1'inden azı, şu anda Windows 11 çalıştırıyor. İşte güncel rakamlar...

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, görünüşe göre beklenen ilgiyi görmedi.

Microsoft'un Windows'un en son sürümünü yayınlamasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti; ancak yeni bir anket, PC kullanıcılarının yüzde 1'inden daha azının Windows 11'e yükselttiğini gösteriyor.

BT varlık yönetimi firması Lansweeper'ın yeni araştırmasına göre, Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir güncelleme olarak mevcut olmasına rağmen, PC kullanıcılarının sadece yüzde 0,21'i şu anda Windows 11'e geçti.

Şirketin son araştırmasında, iş ve ev ağlarında çalışan 10 milyondan fazla Windows cihazından alınan veriler kullandı. Araştırma sonucunda, Windows 11'in en popüler beşinci Windows işletim sistemi olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenle Windows XP (%3,62) ve hatta Windows 8 (%0,95) çalıştıran bilgisayar sayısı, Windows 11 çalıştıran bilgisayarlardan daha fazla.

WINDOWS 11 KULLANIMI NEDEN DÜŞÜK

Windows 11 kullanım oranlarının düşük kalmasının nedenlerinden biri de birçok sistemin Windows 11'i çalıştırmak için gerekli donanıma sahip olmaması. Örneğin piyasadaki bilgisayarların birçoğunda TPM çipi yok.

Lansweeper'ın baş pazarlama sorumlusu Roel Decneut, “Microsoft artık Windows Vista, 2000, XP ve 7 için hata düzeltmeleri veya güvenlik yamaları sağlamadığından, durum önemli bir siber güvenlik riski oluşturuyor. Hala güvenli olmayan ve saldırıya açık cihazları kullanan milyonlarca insan olabilir. Ayrıca, bu eski sistemlerin büyük bir kısmının kurumsal cihazlarda çalıştığı tahmin ediliyor." dedi.