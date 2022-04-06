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    Windows 11'e yeni özellikler geldi

    Yeni Windows 11 güncellemesi, Dosya Gezgini'ne sekmeler ve bazı yeni özellikler getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:44
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    Windows 11'e yeni özellikler geldi

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl resmen kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, sık sık güncellenerek yeni özelliklerine kavuşuyor.

    DOSYA GEZGİNİ YENİLENDİ

    Yeni yayınlanan güncelleme ile Windows 11 kullanıcıları, Dosya Gezgini’ne getirilen yeni özelliklerden faydalanabiliyor.

    Kullanıcıların yıllardır istediği, ancak Microsoft’un bir türlü getirmediği tek bir Dosya Gezgini penceresinde birden fazla sekme açma özelliği de kullanıma sunuldu.

    Dosya Gezgini’nin artık bir başlangıç sayfası da bulunuyor ve buradan hem yerel hem de uzaktaki, buluttaki dosya ve klasörlere erişmek mümkün oluyor.

    Dosya Gezgini’ne ek olarak, Windows Medya Oynatıcısı ve Başlat Menüsü de birkaç küçük değişiklikle geliyor.

    windows 11


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