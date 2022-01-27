Windows 11'in Android uygulama desteği şubatta geliyor

Microsoft, Windows 11 ile sunulması beklenen Android uygulama desteğinin önümüzdeki ay yayınlanacağını açıkladı.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu, ancak şu an yayınlanan Windows 11 sürümünde böyle bir destek bulunmuyor.

ŞUBATTA GELİYOR

Microsoft Windows’un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, Android uygulamalarının doğrudan Windows’ta çalıştırılmasını sağlayacak büyük güncellemenin şubatta yayınlanacağını açıkladı.

Ancak bu özellik, şubatta Windows Insider kullanıcıları için önizleme şeklinde sunulacak. Güncellemenin son hali ise daha sonra yayınlanacak.

Panay’ın paylaştığı bilgilere göre, bu önizleme sürümüyle birlikte Windows Insider kullanıcıları, Android uygulamalarının Microsoft Store aracılığıyla nasıl kullanılabileceğini görebilecek.

Güncelleme yayınlandığında bu özelliği denemek için, cihazınızda Windows Insider programına katılmanız gerekiyor. (Ayarlar > Windows Update > Windows Insider Programı.)