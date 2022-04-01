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    Windows 11'in büyüme hızı yavaşladı

    Windows 11'in büyüme hızı, 2022 Mart ayında yavaşlarken, Windows 10 hala en çok kullanılan Windows sürümü olmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 16:15
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    Windows 11'in büyüme hızı yavaşladı

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl resmen kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, görünüşe göre ilgiyi kaybediyor.

    WINDOWS 11'İN BÜYÜMESİ DURDU

    Adduplex, Mart 2022 raporunda Windows’un pazar payıyla ilgili son verilere ışık tuttu. Veriler, Windows 11'in Mart 2022'de daha fazla kullanıcı kazanmakta zorlandığını ve pazar payının çok değişmediğini gösteriyor.

    Adduplex'in verilerine göre Windows 11, Mart 2022'de pazar payını sadece yüzde 0,01 büyyüttü ve yüzde 19,4 seviyesine çıktı.

    windows 11

    WINDOWS 10 AÇIK ARA LİDER

    Windows 10'un en güncel sürümü olan 21H2, pazar payını yüzde 21'den yüzde 28.5'e yükseltti ve açık ara liderliğini sürdürdü. Windows 10 21H1'in pazar payı ise yüzde 27,5'ten yüzde 26,5'e düştü.

    Microsoft, her iki Windows 10 sürümünü de desteklemeye devam ettiğinden, kullanıcılar pek de Windows 11'e geçmek istemiyor.

    Öte yandan, Windows 11 kullanım oranlarının düşük kalmasının nedenlerinden biri de birçok sistemin Windows 11'i çalıştırmak için gerekli donanıma sahip olmaması. Örneğin piyasadaki bilgisayarların birçoğunda TPM çipi bulunmuyor.

    windows 11


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