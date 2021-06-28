Windows 11'in oyunculara yönelik sunduğu yenilikler

Windows 11'le ilgili açıklamalarını sürdüren Microsoft, özellikle oyuncuların yeni işletim sistemini oldukça seveceğini dile getirdi. İşte Windows 11 ile gelecek oyun yenilikleri....

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Windows 10, yerini Windows 11 işletim sistemine bırakacak.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, oyunseverleri de oldukça mutlu edecek.

YENİ AUTO HDR ÖZELLİĞİ

Windows 11 ile birlikte gelecek AutoHDR özelliği sayesinde oyunlardaki görüntü kalitesi ve renklendirmeler de artacak.

Bu özellik sayesinde ekstra derinlik, daha iyi parlaklık ve renklerin daha canlı oluşturulması sağlanacak.

DirectX 11 ve üzeri sistemlerde kullanılabilir olacak özellik, SDR görüntüleri HDR haline getirerek, oyuncular için daha etkileyici bir deneyim sunacak.

DARBOĞAZ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

En yeni oyun konsollarında karşımıza çıkan DirectStorage özelliği, oyun verilerini doğrudan grafik kartına yönlendirmek için NVMe SSD'lerin gücünden ve performansından yararlanıyor ve işlemci darboğazlarını tamamen ortadan kaldırıyor.

XBOX GAME PASS ENTEGRASYONU

Windows 11'deki yerleşik yazılımlardan bir tanesi, Xbox Game Pass entegrasyonu olacak.

Microsoft, bu özellik sayesinde kullanıcıların kolaylıkla oyunlara erişebileceklerini ifade ediyor.

Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip kullanıcılar, Xbox Cloud Gaming'e doğrudan ulaşabilecek.

Böylelikle Xbox Series X/S için geliştirilmiş olan neredeyse her oyun, Windows 11 üzerinden rahatlıkla oynanabilecek.