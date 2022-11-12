Windows 11’in son güncellemesi oyun performansını düşürüyor

Windows 11'in 22H2 sürümüne gelen kalite güncellemesi, oyunlardaki performansın ciddi oranda düşmesine neden oldu.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, zaman zaman güncellenerek yeni özelliklerine kavuşuyor.

Geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 11’in 22H2 güncellemesi, NVIDA ekran kartlarının performansı ciddi oranda düşmüştü ve NVIDIA yetkilileri konuyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözmüştü.

Yeni güncellemede de sorun var

Şimdi yayınlanan Windows 11 kalite güncellemesi ise oyunlarda ciddi performans düşüşlerine neden oluyor.

Eğer siz de güncellemeden sonra benzer sorunlar yaşıyorsanız, Windows Güncelleştirme ayarlarından Windows 11’in 22H2 sürümü için yayınlanan “KB5019980” kodlu kalite güncellemesini kaldırabilirsiniz.