Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
320.895
-2.41%
BTXN Coin
7.15
-12.59%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Windows 11’in son güncellemesi oyun performansını düşürüyor

    Windows 11'in 22H2 sürümüne gelen kalite güncellemesi, oyunlardaki performansın ciddi oranda düşmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Windows 11’in son güncellemesi oyun performansını düşürüyor

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, zaman zaman güncellenerek yeni özelliklerine kavuşuyor.

    Geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 11’in 22H2 güncellemesi, NVIDA ekran kartlarının performansı ciddi oranda düşmüştü ve NVIDIA yetkilileri konuyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözmüştü.

    Yeni güncellemede de sorun var

    Şimdi yayınlanan Windows 11 kalite güncellemesi ise oyunlarda ciddi performans düşüşlerine neden oluyor.

    Eğer siz de güncellemeden sonra benzer sorunlar yaşıyorsanız, Windows Güncelleştirme ayarlarından Windows 11’in 22H2 sürümü için yayınlanan “KB5019980” kodlu kalite güncellemesini kaldırabilirsiniz.

    windows 11


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Antalya'da levye hırsızı marketten 2 bin TL ve alkol çaldı
    3. Sayfa

    Antalya'da levye hırsızı marketten 2 bin TL ve alkol çaldı

    Farklı lezzetlerin buluştuğu festival: Ankara Gastronomi Festivali
    Kültür Sanat

    Farklı lezzetlerin buluştuğu festival: Ankara Gastronomi Festivali

    Görüş Bildir