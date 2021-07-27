Windows 11'in uyumsuz bilgisayarlara yüklenmesi engellenecek

Microsoft, verileri kontrol ederek Windows 11'in uyumsuz cihazlara yüklenmesini engelleyeceğini duyurdu.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi. Ancak uyumlu donanıma sahip olmayan bilgisayarlar, yeni güncellemeden yoksun kalacak.

DESTEKLENMEYEN SİSTEMLERE YÜKLENEMEYECEK

Microsoft, desteklenmeyen donanıma sahip kullanıcılar için Windows 11'e yükseltmenin engelleneceğini duyurdu.

Cihazları daha üretken ve güvenli tutmak için böyle bir yol izlediğini belirten şirket, telemetri verilerini kullanarak cihaz uyumluluğunu belirleyebilecek ve uyumsuz sistemlerde, Windows Update üzerinden kurulum engellenecek.

Tüm bunlara ek olarak Windows 11, artık yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarlarda yerleşik olarak bulunan TPM 2.0 güvenlik çipi istiyor. Bu çipe sahip olmayan bilgisayarlar, Windows 11 için uyumlu sayılmıyor.

Şimdilik kayıt defterindeki ilgili ayarları değiştirerek TPM 2.0 gereksinimi devre dışı bırakabiliyor. Ancak gelecekte Microsoft, buna karşı da bir önlem alabilir.

Son olarak, Windows 11 güncellemesini yükleyebilmek için aşağıdaki sistem gereksinimlerine sahip olmanız gerekecek:

Minimum: