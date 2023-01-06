Windows 7 ve Windows 8.1 desteği 10 Ocak'ta sona eriyor

Windows 7 ve Windows 8.1, 10 Ocak'tan itibaren güvenlik güncellemeleri ve teknik destek alamayacak.

2013 yılında Windows 8 işletim sisteminin daha geliştirilmiş bir sürümü olarak tanıtılan Windows 8.1, yavaş yavaş yolun sonuna geliyor.

Microsoft, Windows 8.1 kullanıcılarını artık yolun sonuna gelindiğini söyleyen bildirimlerle uyarmaya başlamıştı.

10 Ocak'ta destek sonlanacak

Yapılan açıklamaya göre eski işletim sistemine olan destek, 10 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Bu da kullanıcıların daha yeni bir sürüm için lisans satın almaları gerektiği anlamına geliyor.

Microsoft, Windows 8.1'in yaklaşık 10 yıl öncesinin teknolojisi için tasarlandığını ve bu nedenle yeni işletim sistemine geçilmesi gerektiğini söylüyor.

Windows sürümleri içerisinde yüzde 2.45 civarında bir paya sahip olan Windows 8.1, daha çok kurumsal kullanıcılar tarafından tercih ediliyordu.

Windows 8.1, Windows 7 ile birlikte 10 Ocak'tan itibaren güvenlik güncellemeleri ve teknik destek alamayacak

Aslında Microsoft, 2020'de Windows 7 desteğinin sona erdiğini duyurmuştu. Şirket, fazladan 3 yıllık genişletilmiş güvenlik güncellemelerini ücretli olarak sunmaya başlamıştı. Ancak artık onlar da yeni güncellemeleri alamayacak.