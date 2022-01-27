Xbox, 2021 yılında 16,2 milyar dolar gelir elde etti

Xbox, 2021 yılında toplamda 16.28 milyar dolar gelir elde ederek, bir önceki yılın rekorunu kırmayı başardı.

Niko Partners analisti Daniel Ahmad, Microsoft'un oyun bölümü Xbox için 2021 gelir raporlarını yayınladı.

Paylaşılan verilere göre Xbox, 2021 yılında toplamda 16.28 milyar dolar gelir elde etti ve bir önceki yılın rekorunu da kırdı.

Microsoft'un bir önceki yıla göre oyun geliri yüzde 17.07 artarken, Xbox'ın donanım geliri de geçtiğimiz yıla göre yüzde 63,3 artarak 3,7 milyar dolara ulaştı.

YENİ KONSOLLARA İLGİ YOĞUN

Açıklamaya göre, artıştaki ana sebep Xbox Game Pass'e gösterilen yoğun ilgi oldu. Öte yandan Xbox Series X ve S modelleri, şu ana kadar en hızlı satış yapan Xbox konsolu olarak bu gelirde önemli bir paya sahip.

Xbox, her ne kadar resmi bir sayı açıklamasa da Xbox Series konsollarının şu ana kadar 12 milyondan fazla sattığı tahmin ediliyor.