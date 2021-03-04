Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak oyunlar

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine mart ayında sunulacak yeni oyunları duyurdu. Açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde platforma 6 yeni oyun eklenecek.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 6 yeni oyun eklenecek.

Bu ay Game Pass'in kütüphanesinde spor oyunları ağırlıkta olacak. Bu ayın ilk yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar ve tarihleri ise şu şekilde:

Madden NFL 21 (konsol, EA Play) – Çıktı

Football Manager 2021 (PC) – 4 Mart

Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol ve PC) – 4 Mart

NBA 2K21 (Bulut ve konsol) – 4 Mart

NHL 21 (Konsol, EA Play) – Çıktı

Ayrıca mart ayı içerisinde EA Play üzerinden Ultimate Game Pass üyeliği olanlar için Star Wars: Squadrons da Game Pass'e eklenecek.

KALDIRILACAK OYUNLAR

15 Mart tarihinde Xbox Game Pass platformunda kaldırılacak oyunlar şu şekilde:

Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)

Astrologaster (PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)

Kona (Konsol)

The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.