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- Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak oyunlar
Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak oyunlar
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 16:04
- Güncelleme : 04.03.2021 - 16:25
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 6 yeni oyun eklenecek.
Bu ay Game Pass'in kütüphanesinde spor oyunları ağırlıkta olacak. Bu ayın ilk yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar ve tarihleri ise şu şekilde:
- Madden NFL 21 (konsol, EA Play) – Çıktı
- Football Manager 2021 (PC) – 4 Mart
- Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol ve PC) – 4 Mart
- NBA 2K21 (Bulut ve konsol) – 4 Mart
- NHL 21 (Konsol, EA Play) – Çıktı
Ayrıca mart ayı içerisinde EA Play üzerinden Ultimate Game Pass üyeliği olanlar için Star Wars: Squadrons da Game Pass'e eklenecek.
KALDIRILACAK OYUNLAR
15 Mart tarihinde Xbox Game Pass platformunda kaldırılacak oyunlar şu şekilde:
- Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)
- Astrologaster (PC)
- Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)
- Kona (Konsol)
- The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.