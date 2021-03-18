Xbox Game Pass abonelerine martta sunulacak yeni oyunlar

Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların listesi belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mart ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 12 yeni oyun eklenecek.

Bu ayın ikinci yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar ve tarihleri ise şu şekilde:

Eklenecek oyunlar:

16 Mart

Undertale (Konsol, PC)

18 Mart

Empire of Sin (Konsol, PC)

Nier: Automata (PC)

Star Wars: Squadrons (Konsol - EA Play üzerinden)

Torchlight III (PC)

25 Mart

Genesis Noir (Konsol, PC)

Octopath Traveler (Konsol, PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC)

Supraland (PC)

Yakuza 6: The Song of Life (Konsol, PC)

30 Mart

Narita Boy (Konsol, PC)

1 Nisan

Outriders (Konsol)

31 Mart itibarıyla kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:

Hyperdot (Konsol, PC)

Journey to the Savage Planet (Konsol)

Machinarium (PC)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.