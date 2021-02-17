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    Xbox Game Pass abonelerine şubatta sunulacak 7 yeni oyun

    Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde platforma 7 yeni oyun eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 15:36
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    Xbox Game Pass abonelerine şubatta sunulacak 7 yeni oyun

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

    Bu oyunlardan 4 tanesi Game Pass PC kütüphanesine, 5 tanesi de konsol kütüphanesine eklenecek.

    xbox game pass

    XBOX GAME PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR

    Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass kullanıcılarına sunulacak 7 oyun şu şekilde:

    18 Şubat

    Code Vein (PC)
    Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition (Konsol)
    Wreckfest (Konsol ve PC)

    23 Şubat

    Killer Queen Black (Konsol)

    25 Şubat

    Dirt 5 (Konsol ve PC)
    Elite Dangerous (Konsol)
    Superhot: Mind Control Delete (PC)

    XBOX GAME PASS FİYATI

    Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

    XBOX GAME PASS

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