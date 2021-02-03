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    Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 7 yeni oyun

    Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde platforma 7 yeni oyun eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:48
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    Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 7 yeni oyun

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ay platforma 7 yeni oyun eklenecek.

    Bu oyunlardan 4 tanesi Game Pass PC kütüphanesine, 5 tanesi konsol kütüphanesine, 5 tanesi de Microsoft'un bulut oyun servisi xCloud'a eklenecek.

    xbox game pass

    XBOX GAME PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR

    Şubat ayında Xbox Game Pass kullanıcılarına sunulacak 7 oyun şu şekilde:

    4 ŞUBAT:

    Ghost of a Tale - PC

    Project Winter - PC, konsol, bulut

    The Falconeer - PC, konsol, bulut

    11 ŞUBAT

    Final Fantasy XII The Zodiac Age -  PC, konsol

    Jurassic World Evolution - Konsol, bulut

    Stealth Inc. 2: A Game of Clones - Konsol ve bulut

    Youngblood - Bulut

    XBOX GAME PASS FİYATI

    Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

    XBOX GAME PASS

     

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