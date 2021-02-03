Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 7 yeni oyun

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde platforma 7 yeni oyun eklenecek.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ay platforma 7 yeni oyun eklenecek.

Bu oyunlardan 4 tanesi Game Pass PC kütüphanesine, 5 tanesi konsol kütüphanesine, 5 tanesi de Microsoft'un bulut oyun servisi xCloud'a eklenecek.

XBOX GAME PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR

Şubat ayında Xbox Game Pass kullanıcılarına sunulacak 7 oyun şu şekilde:

4 ŞUBAT:

Ghost of a Tale - PC

Project Winter - PC, konsol, bulut

The Falconeer - PC, konsol, bulut

11 ŞUBAT

Final Fantasy XII The Zodiac Age - PC, konsol

Jurassic World Evolution - Konsol, bulut

Stealth Inc. 2: A Game of Clones - Konsol ve bulut

Youngblood - Bulut

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.