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- Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 7 yeni oyun
Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 7 yeni oyun
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 13:44
- Güncelleme : 03.02.2021 - 13:48
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ay platforma 7 yeni oyun eklenecek.
Bu oyunlardan 4 tanesi Game Pass PC kütüphanesine, 5 tanesi konsol kütüphanesine, 5 tanesi de Microsoft'un bulut oyun servisi xCloud'a eklenecek.
XBOX GAME PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR
Şubat ayında Xbox Game Pass kullanıcılarına sunulacak 7 oyun şu şekilde:
4 ŞUBAT:
Ghost of a Tale - PC
Project Winter - PC, konsol, bulut
The Falconeer - PC, konsol, bulut
11 ŞUBAT
Final Fantasy XII The Zodiac Age - PC, konsol
Jurassic World Evolution - Konsol, bulut
Stealth Inc. 2: A Game of Clones - Konsol ve bulut
Youngblood - Bulut
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.