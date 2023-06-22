Xbox Game Pass haziran oyunları belli oldu Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. İşte haziran ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar.

ensonhaber.com

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, haziran ayının ikinci yarısında platforma 7 oyun eklenecek.

Eklenecek oyunlar

Need for Speed ​​Unbound (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play - 22 Haziran

The Bookwalker (Konsol ve PC) - 22 Haziran

Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC) - 27 Haziran

FIST: Forged In Shadow Torch (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 27 Haziran

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol ve PC) - 29 Haziran

Arcade Paradise (Konsol ve PC) - 3 Temmuz

Sword and Fairy: Together Forever (Konsol ve PC) - 5 Temmuz

31 Haziran'dan itibaren kaldırılacak oyunlar

DJMax Respect V (Bulut, Konsol ve PC)

Empire of Sin (Bulut, Konsol ve PC)

Matchpoint - Tennis Championships (Bulut, Konsol ve PC)

Olija (Bulut, Konsol ve PC)

Omori (Bulut, Konsol ve PC)

Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)