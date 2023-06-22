Xbox Game Pass haziran oyunları belli oldu

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, haziran ayının ikinci yarısında platforma 7 oyun eklenecek.
Eklenecek oyunlar
Need for Speed Unbound (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play - 22 Haziran
The Bookwalker (Konsol ve PC) - 22 Haziran
Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC) - 27 Haziran
FIST: Forged In Shadow Torch (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 27 Haziran
Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol ve PC) - 29 Haziran
Arcade Paradise (Konsol ve PC) - 3 Temmuz
Sword and Fairy: Together Forever (Konsol ve PC) - 5 Temmuz
31 Haziran'dan itibaren kaldırılacak oyunlar
DJMax Respect V (Bulut, Konsol ve PC)
Empire of Sin (Bulut, Konsol ve PC)
Matchpoint - Tennis Championships (Bulut, Konsol ve PC)
Olija (Bulut, Konsol ve PC)
Omori (Bulut, Konsol ve PC)
Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)