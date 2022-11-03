Xbox Game Pass Kasım 2022 oyunları

Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine kasım ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass kasım oyunları

The Legend of Tianding (Cloud, Konsol, ve PC): 1 Kasım

The Walking Dead: A New Frontier: The Complete Season (PC): 1 Kasım

(PC): 1 Kasım Ghost Song (Cloud, Konsol, ve PC): 3 Kasım

Football Manager 2023 (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Return to Monkey Islve (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Vampire Survivors (Konsol): 10 Kasım

(Konsol): 10 Kasım Pentinment (Cloud, Konsol, ve PC): 15 Kasım

Somerville (Konsol ve PC): 15 Kasım

8 Kasım’da kaldırılacak oyunlar

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsol, ve PC)

15 Kasım’da kaldırılacak oyunlar