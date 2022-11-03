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Xbox Game Pass Kasım 2022 oyunları
Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 10:39
- Güncelleme : 03.11.2022 - 11:01
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine kasım ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.
Xbox Game Pass kasım oyunları
- The Legend of Tianding (Cloud, Konsol, ve PC): 1 Kasım
- The Walking Dead: A New Frontier: The Complete Season (PC): 1 Kasım
- Ghost Song (Cloud, Konsol, ve PC): 3 Kasım
- Football Manager 2023 (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım
- Return to Monkey Islve (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım
- Vampire Survivors (Konsol): 10 Kasım
- Pentinment (Cloud, Konsol, ve PC): 15 Kasım
- Somerville (Konsol ve PC): 15 Kasım
8 Kasım’da kaldırılacak oyunlar
- Football Manager 2022 (PC)
- Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsol, ve PC)
15 Kasım’da kaldırılacak oyunlar
- Art of Rally (Cloud, Konsol, ve PC)
- Fae Tactics (Cloud, Konsol, ve PC)
- Next Space Rebel (Cloud, Konsol, ve PC)
- One Step from Eden (Cloud, Konsol, ve PC)
- Supralve (Cloud, Konsol, ve PC)