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    Xbox Game Pass mart ayı ücretsiz oyunları

    Mart ayının ilkyarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:54
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    Xbox Game Pass mart ayı ücretsiz oyunları

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mart ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

    XBOX GAME PASS MART AYI OYUNLARI

    1 Mart

    • Microsoft Flight Simulator
    • Far: Changing Tides - (Konsol, PC)

    3 Mart

    • Lightning Returns: Final Fantasy XIII - (Konsol, PC)

    10 Mart

    • Kentucky Route Zero - (Konsol, PC)
    • Lawn Mowing Simulator - (Xbox One)
    • Marvel’s Guardians of the Galaxy - (Konsol, PC)
    • Young Souls - (Konsol, PC)

    XBOX GAME PASS

    Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 15 Mart tarihinde platformdan kaldırılacak:

    • NieR: Automata - (Konsol, PC)
    • Phogs! - (Konsol, PC)
    • Torchlight III - (Konsol, PC)
    • The Surge 2 - (Konsol, PC)

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