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Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları
Mayıs ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 14:49
- Güncelleme : 05.05.2022 - 15:04
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.
Xbox Game Pass mayıs ayı oyunları
3 Mayıs
- Loot River - (Konsol, PC)
5 Mayıs
- Trek to Yomi - (Konsol, PC)
- Citizen Sleeper - (Konsol, PC)
10 Mayıs
- Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition - (Konsol, PC)
- Eiyuden Chronicle: Rising - (Konsol, PC)
- This War of Mine: Final Cut - (Konsol, PC)
12 Mayıs
- NHL 22 - (Konsol, EA Play Üzerinden)
Kaldırılacak oyunlar
10 Mayıs
- Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsol)
15 Mayıs
- Enter The Gungeon - (Konsol, PC)
- Final Fantasy X | X-2 HD Remaster - (Konsol, PC)
- Remnant: From the Ashes - (Konsol, PC)
- Steep - (Konsol)
- The Catch: Carp and Coarse - (Konsol, PC)
- The Wild at Heart - (Konsol, PC)