Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları

Mayıs ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass mayıs ayı oyunları

3 Mayıs

Loot River - (Konsol, PC)

5 Mayıs

Trek to Yomi - (Konsol, PC)

Citizen Sleeper - (Konsol, PC)

10 Mayıs

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition - (Konsol, PC)

Eiyuden Chronicle: Rising - (Konsol, PC)

This War of Mine: Final Cut - (Konsol, PC)

12 Mayıs

NHL 22 - (Konsol, EA Play Üzerinden)

Kaldırılacak oyunlar

10 Mayıs

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsol)

15 Mayıs