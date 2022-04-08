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    Xbox Game Pass nisan ayı ücretsiz oyunları

    Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 15:50
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    Xbox Game Pass nisan ayı ücretsiz oyunları

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine nisan ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass nisan ayı oyunları

    5 Nisan

    • Cricket 22 - (Konsol)
    • MLB The Show 22 - (Konsol)

    7 Nisan

    • Chinatown Detective Agency - (Konsol, PC)

    12 Nisan

    • Life Is Strange: True Colors - (Konsol, PC)
    • Panzer Corps 2 - (PC)
    • The Dungeon of Naheulbeuk - (PC)

    14 Nisan

    • Lost In Random - (Konsol, PC)

    xbox game pass

    Kaldırılacak oyunlar

    15 Nisan

    • MLB The Show 21 - (Konsol)
    • Rain On Your Parade - (Konsol, PC)
    • The Long Dark - (Konsol, PC)
    • Pathway -  (PC)

    18 Nisan

    • F1 2019 (Bulut, Konsol, PC)

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