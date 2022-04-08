Xbox Game Pass nisan ayı ücretsiz oyunları

Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine nisan ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass nisan ayı oyunları

5 Nisan

Cricket 22 - (Konsol)

MLB The Show 22 - (Konsol)

7 Nisan

Chinatown Detective Agency - (Konsol, PC)

12 Nisan

Life Is Strange: True Colors - (Konsol, PC)

Panzer Corps 2 - (PC)

The Dungeon of Naheulbeuk - (PC)

14 Nisan

Lost In Random - (Konsol, PC)

Kaldırılacak oyunlar

15 Nisan

MLB The Show 21 - (Konsol)

Rain On Your Parade - (Konsol, PC)

The Long Dark - (Konsol, PC)

Pathway - (PC)

18 Nisan