Xbox Game Pass ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ocak ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.

XBOX GAME PASS OCAK OYUNLARI

4 Ocak

Gorogoa - (Konsol, PC)

Olija - (Konsol, PC)

The Pedestrian - (Konsol, PC)

6 Ocak

Embr - (Konsol, PC)

Mass Effect Legendary Edition - (Konsol, PC)

Outer Wilds - (Konsol, PC)

13 Ocak

Spelunky 2 - (Konsol, PC)

The Anacrusis - (Konsol, PC)

Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 15 Ocak tarihinde Xbox Game Pass platformundan kaldırılacak: