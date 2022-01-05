Euro
15.1996
0.32%
Dolar
13.4202
0.09%
Altın
785.2560
0.35%
Borsa
1,971.00
0.38%
Bitcoin
622.941
-0.25%
BTXN Coin
34.30
2.23%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Xbox Game Pass ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu

    Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xbox Game Pass ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ocak ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.

    XBOX GAME PASS OCAK OYUNLARI

    4 Ocak

    • Gorogoa - (Konsol, PC)
    • Olija - (Konsol, PC)
    • The Pedestrian - (Konsol, PC)

    6 Ocak

    • Embr - (Konsol, PC)
    • Mass Effect Legendary Edition - (Konsol, PC)
    • Outer Wilds - (Konsol, PC)

    13 Ocak

    • Spelunky 2 - (Konsol, PC)
    • The Anacrusis - (Konsol, PC)

    XBOX GAME PASS

    Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 15 Ocak tarihinde Xbox Game Pass platformundan kaldırılacak:

    • Desperados III - (Konsol, PC)
    • Ghost of a Tale - (PC)
    • Kingdom Hearts III - (Konsol)
    • Mount & Blade: Warband - (Konsol, PC)
    • Pandemic - (Konsol, PC)
    • Yiik: A Postmodern RPG - (PC)

    Görüş Bildir