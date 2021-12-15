Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun

Aralık ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine aralıık ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 10 yeni oyun eklenecek.

XBOX GAME PASS ARALIK OYUNLARI

16 Aralık:

Ben 10: Power Trip - (Konsol, PC)

Broken Age - (Konsol, PC)

Firewatch - (Konsol, PC)

The Gunk - (Konsol, PC)

Lake - (Konsol, PC)

Mortal Kombat 11 - (Konsol, PC)

PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay - (Konsol, PC)

Race With Ryan - (Konsol, PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth - (Konsol, PC)

Transformers: Battlegrounds - (Konsol, PC)

Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 31 Aralık tarihinde Xbox Game Pass platformundan kaldırılacak.