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    Xbox Live Gold abonelerine martta sunulacak ücretsiz oyunlar

    Mart ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri şubat ayında 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:10
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    Xbox Live Gold abonelerine martta sunulacak ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin mart ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Şubat ayında LittleGears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Breakdown ve Indiana Jones and the Emperor's Tomb oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, mart ayında dört yeni oyunu ücretsiz yapacak.

    xbox live gold

    XBOX LIVE GOLD MART AYI OYUNLARI

    Xbox Live Gold aboneleri mart atında Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 oyunlarına ücretsiz erişebilecek.

    Oyunların ücretsiz olacağı tarihler ise şu şekilde:

    • Warface: Breakout: 1 - 31 Mart
    • Vicious Attack Llama Apocalypse: 16 Mart - 15 Nisan
    • Metal Slug 3: 1 - 15 Mart
    • Port Royale 3: 16 - 31 Mart

    Yukarıdaki oyunlardan Warface: Breakout ve Vicious Attack Llama Apocalypse Xbox One konsolu için, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 ise Xbox 360 kullanıcıları için ücretsiz sunulacak.

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