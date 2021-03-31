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    Xbox Live Gold abonelerine nisanda sunulacak ücretsiz oyunlar

    Nisan ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri nisanda 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 12:01
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    Xbox Live Gold abonelerine nisanda sunulacak ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin nisan ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Mart ayında Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 oyunlarını ücretsiz yapan Microsoft, nisanda da 4 oyunu abonelere ücretsiz sunacak.

    xbox live gold

    XBOX LIVE GOLD NİSAN AYI OYUNLARI

    Vikings: Wolves of Midgard (Nisan ayı boyunca ) - Xbox One
    Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs) - Xbox One
    Dark Void (1 Nisan - 15 Nisan) - Xbox 360
    Hard Corps: Uprising (16 Nisan - 30 Nisan) - Xbox 360

    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunlar, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde verilen oyunlar, Xbox Series S veya Xbox Series X konsollarında da oynanabilecek.

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