Xbox Live Gold abonelerine nisanda sunulacak ücretsiz oyunlar

Nisan ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri nisanda 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin nisan ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Mart ayında Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 oyunlarını ücretsiz yapan Microsoft, nisanda da 4 oyunu abonelere ücretsiz sunacak.

XBOX LIVE GOLD NİSAN AYI OYUNLARI

Vikings: Wolves of Midgard (Nisan ayı boyunca ) - Xbox One

Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs) - Xbox One

Dark Void (1 Nisan - 15 Nisan) - Xbox 360

Hard Corps: Uprising (16 Nisan - 30 Nisan) - Xbox 360

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunlar, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde verilen oyunlar, Xbox Series S veya Xbox Series X konsollarında da oynanabilecek.