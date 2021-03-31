- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Xbox Live Gold abonelerine nisanda sunulacak ücretsiz oyunlar
Xbox Live Gold abonelerine nisanda sunulacak ücretsiz oyunlar
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 11:41
- Güncelleme : 31.03.2021 - 12:01
Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.
Xbox Live Gold abonelerinin nisan ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.
Mart ayında Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 oyunlarını ücretsiz yapan Microsoft, nisanda da 4 oyunu abonelere ücretsiz sunacak.
XBOX LIVE GOLD NİSAN AYI OYUNLARI
Vikings: Wolves of Midgard (Nisan ayı boyunca ) - Xbox One
Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs) - Xbox One
Dark Void (1 Nisan - 15 Nisan) - Xbox 360
Hard Corps: Uprising (16 Nisan - 30 Nisan) - Xbox 360
Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunlar, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde verilen oyunlar, Xbox Series S veya Xbox Series X konsollarında da oynanabilecek.