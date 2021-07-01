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    Xbox Live Gold abonelerine temmuzda sunulacak ücretsiz oyunlar

    Temmuz ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri temmuzda 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 11:01
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    Xbox Live Gold abonelerine temmuzda sunulacak ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin temmuz ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Haziran ayında; The King’s Bird, Shadows: Awakening, NeoGeo Battle Coliseum ve Injustice: Gods Among Us oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, temmuzda da 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

    XBOX LIVE GOLD TEMMUZ AYI OYUNLARI

    Xbox Live Gold temmuz ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak.

    Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    Planet Alpha (1 Temmuz - 31 Temmuz ) -Xbox One
    Rock of Ages III: Make & Break (16 Temmuz - 15 Ağustos) - Xbox One

    Conker: Live & Reloaded  (1 Temmuz - 15 Temmuz) - Xbox 360
    Midway Arcade Origins (16 Temmuz - 31 Temmuz ) - Xbox 360

    xbox live gold

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