Xbox Live Gold, Aralık 2021 ücretsiz oyunları

Aralık ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Aralıkta, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin aralık ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Kasım ayında; Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight ve LEGO Batman 2: DC Super Heroes oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, aralıkta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

XBOX LIVE GOLD ARALIK AYI OYUNLARI

Xbox Live Gold aralık ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

The Escapists 2 (1 Aralık - 30 Aralık) - Xbox One

Tropico 5 – Penultimate Edition (16 Aralık - 15 Ocak) - Xbox One