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    Xbox Live Gold haziran ayı ücretsiz oyunları

    Mart ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Haziranda, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:59
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    Xbox Live Gold haziran ayı ücretsiz oyunları

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin, içinde bulunduğumuz haziran ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Xbox Live Gold haziran oyunları

    Xbox Live Gold haziran ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    • Aven Colony (1 Haziran - 31 Haziran) - Xbox One
    • Project Highrise: Architect’s Edition (16 Haziran - 15 Temmuz) - Xbox One
    • Super Meat Boy (1 Haziran - 15 Haziran) - Xbox 360
    • Raskulls (16 Haziran 31 Haziran) - Xbox 360

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

    xbox


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