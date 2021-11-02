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    Xbox Live Gold Kasım 2021 ücretsiz oyunları

    Kasım ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Kasımda, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:08
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    Xbox Live Gold Kasım 2021 ücretsiz oyunları

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin kasım ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Ekim ayında; Aaero, Hover, Castlevania: Harmony of Despair ve Resident Evil: Code Veronica X oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, kasımda yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

    XBOX LIVE GOLD KASIM AYI OYUNLARI

    Xbox Live Gold kasım ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    • Moving Out  (1 Kasım - 30 Kasım) -Xbox One
    • Kingdom Two Crowns (16 Kasım - 15 Aralık) - Xbox One
    • Rocket Knight (1 Kasım - 15 Kasım) - Xbox 360
    • LEGO Batman 2: DC Super Heroes (16 Kasım - 30 Kasım) - Xbox 360

    xbox

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