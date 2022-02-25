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    Xbox Live Gold Mart 2022 ücretsiz oyunları

    Mart ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Martta, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 17:48
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    Xbox Live Gold Mart 2022 ücretsiz oyunları

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin, önümüzdeki mart ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Şubat ayında; Broken Sword 5: The Serpent’s Curse, Aerial Knight’s Never Yield, Hydrophobia ve Band of Bugs oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, martta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

    XBOX LIVE GOLD MART 2022 OYUNLARI

    Xbox Live Gold mart ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    • The Flame in the Flood (1 Mart - 28 ) -Xbox One
    • Street Power Soccer (16 Mart - 15 Nisan) - Xbox One
    • Sacred 2: Fallen Angel (1 Mart - 15 Mart) - Xbox 360
    • SpongeBob’s Truth or Square (16 Mart - 28 Mart) - Xbox 360

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