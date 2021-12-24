Xbox Live Gold Ocak 2022 ücretsiz oyunları

Ocak ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Ocakta, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin, önümüzdeki ocak ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Aralık ayında; The Escapists 2, Tropico 5, Orcs Must Die ve Insanely Twisted Shadow Planet oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, ocakta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

XBOX LIVE GOLD OCAK 2022 OYUNLARI

Xbox Live Gold ocak ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

NeuroVoider (1 Ocak - 30 Ocak) - Xbox One

Aground (16 Ocak - 15 Şubat) - Xbox One