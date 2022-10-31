Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

Kasım ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Kasımda, platformdaki oyunseverleri 2 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin, kasım ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Xbox Live Gold kasım oyunları

Xbox Live Gold kasım ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

Praetorians: HD Remaster (1 Kasım - 30 Kasım)

Dead End Job (16 Kasım - 15 Aralık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.