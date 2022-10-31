Petrol
92.64
-1.21%
Euro
18.5096
-0.15%
Dolar
18.6194
0.21%
Altın
980.44
-0.23%
Borsa
3936
1.47%
Bitcoin
388.521
0.57%
BTXN Coin
10.50
-0.66%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

    Kasım ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Kasımda, platformdaki oyunseverleri 2 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin, kasım ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Xbox Live Gold kasım oyunları

    Xbox Live Gold kasım ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    • Praetorians: HD Remaster (1 Kasım - 30 Kasım)
    • Dead End Job (16 Kasım - 15 Aralık)

    Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022 de verilecek ücretsiz oyunlar #1

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.


    Samsun’da simide 1 lira zam geldi
    Ekonomi

    Samsun’da simide 1 lira zam geldi

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlükte
    Ekonomi

    TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlükte

    Görüş Bildir