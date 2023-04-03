Xbox Live Gold üyelerine Nisan 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar Şubat ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Nisanda, platformdaki oyunseverleri 2 farklı oyun bekliyor.

ensonhaber.com

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin, nisan ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Xbox Live Gold nisan oyunları

Xbox Live Gold şubat ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

Out of Space: Couch Edition (1 Nisan - 30 Nisan)

Peaky Blinders: Mastermind (16 Nisan - Mayıs)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.