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    Xbox Live Gold üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar

    Ocak ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Ocakta, platformdaki oyunseverleri 2 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 17:45
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 17:50
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    Xbox Live Gold üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin, ocak ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Xbox Live Gold ocak oyunları

    Xbox Live Gold ocak ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    • Iris Fall (1 Ocak - 31 Ocakk)
    • Autonauts (16 Ocak - 15 Şubat)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

    xbox live gold


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