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- Xbox One X'in Cyberpunk 2077 sürümü ülkemizde satışta
Xbox One X'in Cyberpunk 2077 sürümü ülkemizde satışta
Microsoft, Xbox One X'in Cyberpunk 2077 Limited Edition sürümünü ülkemizde satışa çıkardı. Ancak konsolun fiyatı, birçok oyunseveri üzeceğe benziyor.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 16:23
The Witcher’ın geliştiricisi CD Projekt Red, eylül ayında yeni oyunu Cyberpunk 2077'yi satışa çıkaracak.
Yeni oyunun tanıtımı için Microsoft ile el sıkışan CD Projekt Red, bu doğrultuda gelmiş geçmiş en iyi konsol tasarımı olarak nitelendirdiği "Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition"’ı duyurmuştu.
Microsoft’un Amerika mağazasında 1.999 dolar Türkiye mağazasında ise 5 bin 800 TL’den ön siparişe sunulan Cyberpunk 2077 Limited Edition konsolu, artık resmi olarak ülkemizde satışa çıktı.
TÜRKİYE FİYATI
Sahip olduğu tasarımı ile diğer konsollardan oldukça farklı görünen Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, 1TB depolama kapasitesiyle 4 bin 600 liradan ülkemizde satışa sunuldu.