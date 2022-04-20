Xbox Series X ve S satışları 14 milyona yaklaşıyor

Microsoft'un 2020 yılında piyasaya sürdüğü Xbox Series X ve S oyun konsollarının satış adetleri 14 milyona yaklaştı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen yeni Xbox konsolları, 2020 yılında satışa sunulmuştu.

Microsoft'un oyun bölümünün dördüncü mali çeyrek sonuçlarına göre, Xbox Series X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolu olarak kayıtlara geçmişti.

Satışlar 14 milyona yaklaştı

Piyasaya sürülmesinden bu yana, Xbox Series X ve S'nin küresel satışları 13.87 milyon adedi aştı. Analistler yeni konsolların Xbox One'dan daha iyi bir satış grafiği çizdiğini söylüyor.

Xbox One, piyasaya sürüldükten sonra aynı zaman diliminde 11.48 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

Öte yandan Microsoft, her ne kadar yüksek talepten memnun olsa da son zamanlarda yaşanan küresel çip krizi nedeniyle stok problemleri yaşıyor.