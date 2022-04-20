Petrol
108.1
0.79%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
606.092
-0.87%
BTXN Coin
29.84
-4.60%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Xbox Series X ve S satışları 14 milyona yaklaşıyor

    Microsoft'un 2020 yılında piyasaya sürdüğü Xbox Series X ve S oyun konsollarının satış adetleri 14 milyona yaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xbox Series X ve S satışları 14 milyona yaklaşıyor

    ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen yeni Xbox konsolları, 2020 yılında satışa sunulmuştu.

    Microsoft'un oyun bölümünün dördüncü mali çeyrek sonuçlarına göre, Xbox Series X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolu olarak kayıtlara geçmişti.

    Satışlar 14 milyona yaklaştı

    Piyasaya sürülmesinden bu yana, Xbox Series X ve S'nin küresel satışları 13.87 milyon adedi aştı. Analistler yeni konsolların Xbox One'dan daha iyi bir satış grafiği çizdiğini söylüyor.

    Xbox One, piyasaya sürüldükten sonra aynı zaman diliminde 11.48 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

    Öte yandan Microsoft, her ne kadar yüksek talepten memnun olsa da son zamanlarda yaşanan küresel çip krizi nedeniyle stok problemleri yaşıyor.

    xbox series x


    İlginizi Çekebilir

    Çalıkuşu'nun Mari'si, Kalp Atışı'nın Bahar'ı.. Ege Kökenli'den derin dekolteli poz! 'İnsan değilsin ya'
    Medya

    Çalıkuşu'nun Mari'si, Kalp Atışı'nın Bahar'ı.. Ege Kökenli'den derin dekolteli poz! 'İnsan değilsin ya'

    Gece müzik yasağı bitecek mi? Demet Akalın el attı...
    Medya

    Gece müzik yasağı bitecek mi? Demet Akalın el attı...

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir