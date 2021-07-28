Xbox Series X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolları oldu

Xbox Series X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolları oldu

Microsoft'un açıkladığı çeyrek raporlarına göre, Xbox Seris X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolları olarak kayıtlara geçti.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen yeni Xbox konsolları, geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu.

Microsoft'un oyun bölümünün dördüncü mali çeyrek sonuçlarına göre, Xbox Series X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolu oldu.

TALEP ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bu bilgiyi doğrulayan Microsoft CEO'su Satya Nadella, yeni nesil konsollara olan talebin hızla arttığını vurguladı.

Ancak gelen bilgilere göre, küresel çip krizi nedeniyle Xbox modellerinde gelecek yıla kadar stok sıkıntısı devam edecek.

Öte yandan Microsoft, açıklanan rakamlara göre oyun bölümünde ciddi büyüme kaydetti.

Genel olarak Microsoft'un oyun bölümündeki gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve 357 milyon dolara yükseldi. Ancak aynı dönemde, şirketin oyun içeriği ve hizmet gelirleri yüzde 4 düştü.

Microsoft, donanım tarafında elde ettiği başarıyı oyun içeriğine de yansıtmak için çalışmalarına hız verecek.