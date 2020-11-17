Xbox Series X'in stok sorunu nisana kadar devam edecek

Xbox Series X'in stok sorunu nisana kadar devam edecek

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerindeki stok sıkıntısının nisan ayına kadar devam edebileceğini açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X ve Xbox Series S modelleri, 10 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa çıktı.

İlk 24 saatte dünya genelinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan yeni Xbox serisinin stokları, birçok ülkede tükenmiş durumda.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre ise söz konusu stok sorunu aylar boyunca devam edebilir.





MICROSOFT, NİSANI İŞARET ETTİ

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerindeki stok sıkıntısının nisan ayına kadar devam edebileceğini açıkladı.

Microsoft'un finans sorumlusu Tim Stuart, nisan ayına kadar arz-talep sorununun devam edebileceğini, ancak haziran ayına kadar her şeyin normale döneceğini söylüyor.

Bu nedenle Xbox Series veya Xbox Series S almak isteyenlerin, stokları sık sık kontrol etmesi gerekiyor. Şu anda ülkemizde satılan konsolların tahmini teslim tarihi ise 1-10 Aralık olarak göze çarpıyor.





XBOX SERIES X VE S TÜRKİYE FİYATLARI

Xbos Series X 8 bin 299 TL'den, Xbox Series S ise 5 bin 399 TL'den satılıyor.

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