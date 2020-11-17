Dolar
7.7291
0.2893%
Euro
9.1726
0.316%
Altın
1886.33
-0.0683%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.448
0.3143%
Bitcoin
132959.27
2.6761%
EXEN Coin
12.29
-0.24%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Xbox Series X'in stok sorunu nisana kadar devam edecek

    Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerindeki stok sıkıntısının nisan ayına kadar devam edebileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 14:16
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Xbox Series X'in stok sorunu nisana kadar devam edecek

    ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X ve Xbox Series S modelleri, 10 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa çıktı.

    İlk 24 saatte dünya genelinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan yeni Xbox serisinin stokları, birçok ülkede tükenmiş durumda.

    Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre ise söz konusu stok sorunu aylar boyunca devam edebilir.

    xbos series x

    MICROSOFT, NİSANI İŞARET ETTİ

    Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerindeki stok sıkıntısının nisan ayına kadar devam edebileceğini açıkladı.

    Microsoft'un finans sorumlusu Tim Stuart, nisan ayına kadar arz-talep sorununun devam edebileceğini, ancak haziran ayına kadar her şeyin normale döneceğini söylüyor.

    Bu nedenle  Xbox Series veya Xbox Series S almak isteyenlerin, stokları sık sık kontrol etmesi gerekiyor. Şu anda ülkemizde satılan konsolların tahmini teslim tarihi ise 1-10 Aralık olarak göze çarpıyor.

    xbox series x

    XBOX SERIES X VE S TÜRKİYE FİYATLARI

    Xbos Series X 8 bin 299 TL'den, Xbox Series S ise 5 bin 399 TL'den satılıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir