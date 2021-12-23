Xbox Series X/S Türkiye fiyatlarına indirim geldi

Son zamanlarda doların hızlı yükselişinin ardından Xbox konsollarının Türkiye fiyatlarına zam yapılmıştı. Doların sert düşmesi, fiyatları aşağıya çekmeye başladı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.

Başlangıçta 8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.

Kurdaki artıştan önce 7 bin 500 TL'ye satılan Xbox Series X, geçtiğimiz günlerde zamlanarak 18 bin TL'ye kadar çıkmıştı.

DOLAR DÜŞTÜ, İNDİRİM GELDİ

Son günlerde dolar kurunun sert düşmesiyle Xbox Series oyun konsollarında indirim yapıldı. Xbox Series X konsolu şu anda 11 bin 400 TL'ye alıcı buluyor.

Xbox'ın fiyat performans odaklı yeni nesil konsolu Xbox Series S modelinin şu andaki fiyatı ise 6 bin 500 TL.