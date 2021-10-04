Xbox yöneticisinden açıklama: Stok sorunu devam edecek

Xbox yöneticilerinden Phil Spencer, şu anda devam eden konsol kıtlığının gelecek yıl da süreceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru satışa çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series X, aylardır çözülemeyen bir stok sorunuyla boğuşuyor.

İlk çıktığı andan itibaren stokları tükenen ve karaborsaya düşen oyun konsolları, üreticileri de zor durumda bırakıyor.

GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK

Xbox başkan yardımcısı Phil Spencer, oyuncuları pek de mutlu etmeyecek açıklamalarda bulundu. Spencer, bu yıl etkisi oldukça hissedilen stok problemlerinin gelecek yıl da devam edeceğini söyledi.

Spencer, stok sorununun sadece çip kriziyle ilgili olmadığını, birden fazla süreçte sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Spencer, kendisinin ve Microsoft'taki herkesin konsolların üretilip müşterilere ulaştırmak için çok çalıştığını, ancak şirketin uzun bir süre boyunca zorlanacağını vurguluyor.

Spencer, konsollarda yaşanan kıtlığın kendileri için üzücü olduğunu belirterek, "En üzücü olan şey de müşterilerin yaşadığı hayal kırıklığı. İnsanlar hem bizim hem de diğer platformların yeni nesil konsollarına sahip olmayı çok istiyorlar." dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.