- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu
Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 14:25
- Güncelleme : 11.05.2022 - 14:29
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.
Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunulmuştu.
Xiaomi Türkiye, serideki Xiaomi Mi 12 ve Mi 12 Pro modellerini ülkemizde satışa çıkaracak. Düzenlenen etkinlikte, telefonların ülkemizdeki fiyatı da belli oldu.
Fiyatlar cep yakıyor
Xiaomi Türkiye, belirlediği fiyatlarla Apple ve Samsung'u solladı. Apple’ın standart iPhone 13 modeli ülkemizde 18 bin 999 TL’den satılırken, Mi 12 ise 20 bin 999 TL'lik fiyatla karşımıza çıktı.
Xiaomi Mi 12 Pro modeli ise 24 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.
Avrupa fiyatları
Xiaomi 12 serisinin standart modeli olan Mi 12, 749 dolardan başlayan fiyattarla satışa sunulacak. Mi 12 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı.
Xiaomi 12 özellikleri
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + 5 MP makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Xiaomi 12 Pro özellikleri
- Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP
- Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C