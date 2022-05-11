Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

Xiaomi Türkiye, yeni amiral gemisi serisi 12'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve fiyatlarını açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunulmuştu.

Xiaomi Türkiye, serideki Xiaomi Mi 12 ve Mi 12 Pro modellerini ülkemizde satışa çıkaracak. Düzenlenen etkinlikte, telefonların ülkemizdeki fiyatı da belli oldu.

Fiyatlar cep yakıyor

Xiaomi Türkiye, belirlediği fiyatlarla Apple ve Samsung'u solladı. Apple’ın standart iPhone 13 modeli ülkemizde 18 bin 999 TL’den satılırken, Mi 12 ise 20 bin 999 TL'lik fiyatla karşımıza çıktı.

Xiaomi Mi 12 Pro modeli ise 24 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Avrupa fiyatları

Xiaomi 12 serisinin standart modeli olan Mi 12, 749 dolardan başlayan fiyattarla satışa sunulacak. Mi 12 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı.

Xiaomi 12 özellikleri

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + 5 MP makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12 Pro özellikleri