Xiaomi 12 Ultra modeli iptal edildi

Xiaomi'nin bu yıl çıkarmayı planladığı amiral gemisi telefon Xiaomi 12 Ultra tamamen iptal edildi. İşte son bilgiler...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından birçok ülkede satışa çıkmıştı.

Xiaomi 12 Ultra tanıtılacaktı

Serinin en güçlü modeli olan Xiaomi 12 Ultra üzerinde çalışan Xiaomi, bu telefonda Huawei ile ortaklığını sonlandıran Leica markasının lenslerini kullanacaktı.

Xiaomi CEO'su, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle donatılan Xiaomi 12 Ultra’yı mart veya nisan aylarında piyasaya sürmeyi planladıklarını, ancak şu anda iptal ettiklerini açıkladı.

CEO, Qualcomm ve Leica’nın aylardır kamera ve yazılım üzerinde çalıştığını, Xiaomi 12S Ultra ile daha iyi deneyim sunacaklarını ifade etti.

Xiaomi’nin beklenen akıllı telefon modeli 12S serisinin tanıtımı 4 Temmuz’da gerçekleşecek. Tanıtım sırasında Xiaomi 12S, 12S Pro ve 12S Ultra modelleri karşımıza çıkacak.