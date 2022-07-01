Petrol
110.98
1.79%
Euro
17.5222
-0.03%
Dolar
16.7513
0.32%
Altın
964.74
-0.54%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.944
1.15%
BTXN Coin
6.84
8.91%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Xiaomi 12 Ultra modeli iptal edildi

    Xiaomi'nin bu yıl çıkarmayı planladığı amiral gemisi telefon Xiaomi 12 Ultra tamamen iptal edildi. İşte son bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xiaomi 12 Ultra modeli iptal edildi

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.

    Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından birçok ülkede satışa çıkmıştı.

    Xiaomi 12 Ultra tanıtılacaktı

    Serinin en güçlü modeli olan Xiaomi 12 Ultra üzerinde çalışan Xiaomi, bu telefonda Huawei ile ortaklığını sonlandıran Leica markasının lenslerini kullanacaktı.

    Xiaomi CEO'su, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle donatılan Xiaomi 12 Ultra’yı mart veya nisan aylarında piyasaya sürmeyi planladıklarını, ancak şu anda iptal ettiklerini açıkladı.

    CEO, Qualcomm ve Leica’nın aylardır kamera ve yazılım üzerinde çalıştığını, Xiaomi 12S Ultra ile daha iyi deneyim sunacaklarını ifade etti.

    xiaomi 12 ultra

    Xiaomi’nin beklenen akıllı telefon modeli 12S serisinin tanıtımı 4 Temmuz’da gerçekleşecek. Tanıtım sırasında Xiaomi 12S, 12S Pro ve 12S Ultra modelleri karşımıza çıkacak.


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
    3. Sayfa

    Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı

    Nükleer enerji raporu yayınlandı
    Ekonomi

    Nükleer enerji raporu yayınlandı

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir