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    Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile gelecek

    Xiaomi çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin CEO'su, telefonun 200 MP kamera ile geleceğini doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 13:59
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    Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile gelecek

    Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi. Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

    Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

    Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürüldü. Gelecek yılın başlarında tanıtılacak Samsung Galaxy S23 Ultra'nın da aynı sensöre sahip olacağı belirtiliyor.

    Xiaomi 12T serisi de 200 MP kamera ile geliyor

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Xiaomi Mi 12T serisinin 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını duyurdu.

    xiaomi 12t

    Deneyimli yönetici yaptığı paylaşımda, "Donanım, ana odak noktamızdı. Son yıllarda, daha iyi bir deneyim için yazılım ve donanımı derinlemesine entegre etmeyi amaçlayan stratejimizin bir sonraki aşamasına geçtik." dedi.

    Xiaomi 12T modellerinin, 4 Ekim'de düzenlenecek etkinlik sırasında tanıtılması bekleniyor.


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