Xiaomi, 300W süper hızlı şarj teknolojisi için seri üretime geçecek Xiaomi, 300W şarj teknolojisinin ön gösterimini MWC 2023’te yaparak rakiplerine gözdağı vermişti. Şirket, yeni şarj cihazlarının seri üretimine başlayabilir.

Haber Merkezi

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

Xiaomi'den 300W hızlı şarj

Xiaomi, 300W şarj teknolojisinin ön gösterimini MWC 2023’te yaptı ve rakipleri OnePlus ve Oppo'ya gözdağı verdi.

Çinli şirket, 300W şarj teknolojisinin ön gösterimini, 4100 mAh bataryaya sahip bir Redmi Note 12 Pro+ ile yaptı.

300W şarj hızı, telefonun bataryasını 1 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 20'ye çıkardı. 2 dakika 12 saniye içinde ise telefon şarjı yüzde 50'ye yükseldi.

4 dakika 59 saniyenin ardından, telefon yüzde 100 şarj doluluk oranına ulaşmayı başardı.

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Seri üretim başlayabilir

Digital Chat Station'a göre Xiaomi, bu teknolojisinin seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

Henüz bu şarj teknolojisini kullanan ilk modelin ne olacağı veya ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

OPPO'nun alt markası Realme, akıllı telefonların bataryasını 10 dakikadan daha kısa sürede dolduran, 240W hızlı şarj teknolojisini daha önce tanıtmıştı.

Bu teknoloji sayesinde 4.500 mAh kapasiteli bir batarya, yalnızca 10 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edilebiliyor.