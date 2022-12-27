Xiaomi, 4 modelin güncelleme desteğini kesti

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği telefonları güncelledi.

Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.

Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyorlar ve zamanla yavaşlıyorlar.

Xiaomi, desteği kesilen telefonları açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, artık destek vermeyeceği telefonlarını güncelledi. Aşağıdaki modeller, artık Xiaomi tarafından resmi bakım ve satış sonrası servis alamayacak.