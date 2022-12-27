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    Xiaomi, 4 modelin güncelleme desteğini kesti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği telefonları güncelledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 10:07
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    Xiaomi, 4 modelin güncelleme desteğini kesti

    Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.

    Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

    Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyorlar ve zamanla yavaşlıyorlar.

    Xiaomi, desteği kesilen telefonları açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, artık destek vermeyeceği telefonlarını güncelledi. Aşağıdaki modeller, artık Xiaomi tarafından resmi bakım ve satış sonrası servis alamayacak.

    • Redmi K30
    • Redmi 8
    • Redmi 8A
    • Redmi K30 5G

    xiaomi redmi


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