Xiaomi, ABD kısıtlamalarına karşı açtığı davayı kazandı

ABD'nin Xiaomi'yi kara listeye almasından sonra mahkemeye başvuran Çinli şirket, Pentagon'a açtığı davadan istediği sonucu aldı.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle daha önce Huawei ve TikTok gibi markaları hedef alan Donald Trump ve yönetimi, görevi bırakmadan önce Xiaomi'yi kara listeye almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak'ta aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklemişti.

Pentagon yetkilileri, Xiaomi'nin Çin ordusu ile ilişkili firmalardan biri olduğunu öne sürmüş ve ABD topraklarında yapacakları yatırımların durdurulmasını istemişti.

Xiaomi'nin ABD tarafından kara listeye alınması üzerine Çinli şirket, ABD Savunma Bakanlığı'na karşı Washington Bölge Mahkemesi'nde dava açmıştı.

XIAOMI DAVAYI KAZANDI

Açılan davada mahkeme heyeti, Xiaomi'ye uygulanan ambargonun haksız olduğuna hükmetti ve tüm kısıtlamaları kaldırdı.

Mahkemenin hakimi Yargıç Rudolph Contreras, Xiaomi'nin ticari ürünler üreten halka açık bir firma olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti ya da güvenlik servisleriyle herhangi bir bağının olmadığını söyledi.

Xiaomi ise alınan karardan memnun olduklarını ve en kısa süre içinde yasakları kaldırmak için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.