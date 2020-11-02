Xiaomi, akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçti

International Data Corporation tarafından hazırlanan satış raporlarına göre Xiaomi, üçüncü çeyrek satışlarında Apple'ı geçmeyi başardı.

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk 9 aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azaldı. Ancak yine de bazı popüler modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Araştırma şirketi International Data Corporation, Temmuz 2020 ile Eylül 2020 aylarında üreticilerin satış rakamlarını ortaya koyan son raporunu yayınladı.

XIAOMI APPLE'I GEÇTİ

Rapora göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Apple'dan yaklaşık 5 milyon cihaz daha fazla satarak pazarda üçüncülük koltuğuna oturmayı başardı.





ZİRVEDE SAMSUNG VAR

Söz konusu sapora göre Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde 80,4 milyon adet akıllı telefon satarak yüzde 22,7 pazar payına ulaştı ve zirveye yerleşti.

HUAWEI KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

ABD ile yaşadığı sorunlardan oldukça fazla etkilenen Çinli şirket Huawei'nin satışları ise bu dönemde 51,9 milyon adet olarak gerçekleşti. Ancak Çinli şirketin pazar payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

XIAOMI'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, gwçtiğimiz yılın aynı dönemine göre pazar payını yüzde 42 artırdı ve 46,5 milyon adetlik satışla Apple'ı geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Apple ise 41,6 milyonla dördüncü sırada kendine yer bulurken, pazar payı yüzde 10,6 azaldı.

TOPLAM SATIŞLAR 353 MİLYONU AŞTI

International Data Corporation tarafından hazırlanan rapora göre üçüncü çeyrekteki toplam akıllı telefon satışları 353,6 milyon olarak gerçekleşti. Ancak satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azaldı.

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